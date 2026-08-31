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Werkstattrat wirbt in Gießen für Reform der Werkstätten
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Verschmust, neugierig und voller Energie: Das ist Kasimir!
Kasimir (unbekannt/EKH) kam als Fundkater zu uns und wurde bislang von niemandem vermisst. Der junge, aufgeweckte Kater bringt viel Neugier und Lebensfreude mit und...
Hitzeschutz für unsere Quarantänestationen
Die extreme Hitze der vergangenen Wochen hat uns gezeigt: Wir müssen handeln! Für unsere Quarantäne- und Krankenstationen für Katzen, Vögel und Kleintiere benötigen wir dringend...
Sortierter Kinderflohmarkt 6. September 2026 Pohlheim-Holzheim
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Zahlreiche Verbands- und Vereinsehrungen beim Jubiläum
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Spiel- und Sportverein Bindekraft für Jung und alt
Lardenbach und Klein-Eichen feierte mit ihrem Verein 60-jähriges Bestehen Der Stellenwert des Spiel- und Sportvereins Lardenbach/Klein-Eichen für die beiden Dörfer wurde bei den Ansprachen aus...
112. Mittwochskonzert – „Thema mit Variationen“
Mit dem Bautzener Domorganisten Michael Vetter ist am Mittwoch, den 2. September 2026, ein vielseitiger und renommierter Organist zu Gast in der St. Bonifatiuskirche...
Mit Ortssporttag begann Feier zum 60. Gründungstag
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„Raag e Ishq“ – Melodie der Liebe mit Familia Dasgupta Hermann-Levi-Saal, Rathaus Gießen, Samstag,...
Am Samstag, 19. September 2026 um 19.30 Uhr präsentieren Mittelhessen Events und Kunst -und Kulturkreis Wettenberg - KuKuK mit freundlicher Unterstützung des Kulturamts Gießen...
Kunst- und Kreativmarkt in der Kunsthalle und im Hof des KuKuK, SO 6....
Am Sonntag, den 6. September, findet in der Kunsthalle und auf dem Hof im KuKuK Wettenberg von 11 bis 18 Uhr der alljährliche Kunst-...
Glasfaserausbau der TNG Stadtnetz GmbH in Pohlheim abgeschlossen
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Einfach vorbeikommen, spielen und andere Familien kennenlernen
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